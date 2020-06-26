Sosyal mesafeli beşinci cuma namazı kılındı
Vatandaşların camiye gelişi Vatandaşlara dezenfekten verilmesi Caminin içinden görüntü Hutbe okunması MARDİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisinde belirlenen kurallara uyarak beşinci kez cuma...
26.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:06
Vatandaşların camiye gelişi
Vatandaşlara dezenfekten verilmesi
Caminin içinden görüntü
Hutbe okunması MARDİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisinde belirlenen kurallara uyarak beşinci kez cuma namazı kılındı.
Kaynak: AA