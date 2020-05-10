Sosyal mesafeli banklar dezenfekte edildi

Sosyal mesafeli banklar dezenfekte edildi Antalya'da Muratpaşa Belediyesi bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşların oturma ihtimaline karşın park ve bahçelerdeki banklarda dezenfekte işlemi yaptı.

Sosyal mesafeli banklar dezenfekte edildi

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşların oturma ihtimaline karşın park ve bahçelerdeki banklarda dezenfekte işlemi yaptı.

Muratpaşa Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında, parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanları "sosyal mesafe" kuralına uygun olan yenileriyle değiştirdi. Üçkapılar yanındaki parklara yerleştirilen, yeni tip banklara en fazla iki kişi oturabilirken, banklar arasına birer metre mesafe bırakıldı. Çoklu oturma grupları yerine tekli tabure tipi banklar yerleştirildi. Bu banklar ayrıca yaşlıların oturma ihtimaline karşı dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri bunun yanında 50 gün sonra sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar için de kentte hazırlık yaptı. Ekiplerce başta sosyal mesafeli banklar olmak üzere kentin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri başta olmak üzere park ve bahçelerde, meydanlarda dezenfekte işlemi yaptı. Üçkapıların, teras ve tutamak yerleri de dezenfekte edildi.

Kaynak: İHA