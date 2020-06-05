"Sosyal mesafe"yle çöp topladılar
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"Sosyal mesafe"yle çöp topladılar

Antalya'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına göre çöp topladı.

05.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:18

Antalya'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına göre çöp topladı.

Muratpaşa Belediyesince tarihi Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliği düzenlendi. İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ile gönüllü çevreciler, Hadrian Kale Kapısı önünde toplandı.

Maske ve eldiven takarak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre çöpleri toplayan grup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kaleiçi'den çalışma yaptı.

Belediye ekipleri de banklar, kamelyalar başta olmak üzere çöp toplanan bölgede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da çevreye duyarlı olunması gerektiğini, farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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