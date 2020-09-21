Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan bin 378 kişiye ceza kesildi Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmeyen bin 378 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmeyen bin 378 kişiye ceza kesildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Eylül Pazar günü il genelinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden bin 378 kişiye ceza kesildiği bildirildi. Açıklamada, 2 şahsa ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Açıklamada 157 iş yerinde gerçekleşen denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa ratlanmadığı duyuruldu. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı