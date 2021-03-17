Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 5 kişiye ceza kesildi
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Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 5 kişiye ceza kesildi

17.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:58
Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 5 kişiye ceza kesildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Devrek ilçesinde kolluk devriyesi sırasında kahvede yapılan kontrolde alkol alan ve mesafe kurallarına uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Devrek ilçesinde kolluk devriyesi sırasında kahvede yapılan kontrolde alkol alan ve mesafe kurallarına uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında kahvehanede yapılan kontrolde U.Y.(37), O.Ç.(44), V.T.(50), F.Ç.(40) ve N.Y.(38) isimli şahısların kapalı alanda maske takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve alkol kullandıkları tespit etti. Şahıslara Sosyal Mesafe Kuralını ihlal etmekten kişi başı 427 TL olmak üzere 2 bin 135 TL, Maske kuralını ihlal etmekten kişi başı 437 TL olmak üzere 2 bin 135 TL, işletme sahibine Pandemi Kurallarını İhlal etmekten 3 bin 469TL ve alkol sunumu yapmaktan 3.469 TL, şahıslara ve işletmeye toplamda 11 bin 208 TL cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 5 kişiye ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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