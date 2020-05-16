Sosyal mesafe ve kısıtlama ihlalinden 4 bin 368 kişiye işlem yapıldı
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Sosyal mesafe ve kısıtlama ihlalinden 4 bin 368 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 ilde yapılan eş zamanlı denetimlerde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandığı açıklandı.

Sosyal mesafe ve kısıtlama ihlalinden 4 bin 368 kişiye işlem yapıldı
16.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:45

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 ilde yapılan eş zamanlı denetimlerde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından  yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. 15 Mayıs Cuma günü 15.00-24.00 saatleri arasında 8 bin 151 noktada yapılan uygulamaya, 30 bin 443 emniyet, 20 bin 730 jandarma ve 712 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı.  

'KARARLARA UYUP UYMADIKLARI KONTROL EDİLDİ'Koronavirüs tedbirleri kapsamında, süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip edilmediği denetlendi. Semt pazarları, market, fırın, petrol istasyonu gibi işyerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra AVM ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, alınan kararlara riayet edip etmediklerine bakıldı. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı da denetlendi.'4 BİN 368 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI'Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem düzenlendi. Denetimlerde, 254 bin 52 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan bin 42 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne, sahibine para cezası uygulandı.10 bin 315 park- bahçe, 2 bin 959 mesire- yürüyüş alanı ile 92 bin 500 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 olmak üzere toplam 191 işyeri sahibine, işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca uygulamada, 332 bin 492 kişi sorgulandı, 542 aranan kişi tespit edilirken, bunların 38'i gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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