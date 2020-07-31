Sosyal mesafe uyarısı yapan polislere hakarete dava EYÜPSULTAN'da sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunan iki polise, hakaret ettiği iddia edilen Abdurrahman A'nın 5 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

EYÜPSULTAN'da sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunan iki polise, hakaret ettiği iddia edilen Abdurrahman A'nın 5 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay Akşemsettin Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde 14 Mayıs 2020 günü, saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan Caner K. ve Musa T.'nin rutin görevlerini yerine getirdikleri sırada arkdaşlarıyla oturan şüpheli Abdurrahman A. koronavirüs tedbirlerine aykırı olarak sosyal mesafeyi ihlal etti. Polisler, sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı.Abdurrahman A. ise sinirlenerek "Sizden şehit bile olmaz. Benim ayağıma geleceksiniz. Ben size işinizi öğreteceğim" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Abdurrahman A. ise savunmasında, devriye gezen polis memurlarının kendisi ve arkadaşlarına, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığını, kendisinin de maskeli olduğunu söyleyip arkadaşlarının yanına geçtiğini, polisin cezai işlem uygulayacağını söylemesi üzerine sinirlenerek "Siz şehit olmayın" dediğini belirterek suçlamayı kabul etmedi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Abdurrahman A. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan iki polise karşı ayrı ayrı olmak üzere 2 yıl 10 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Abdurahman A. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA