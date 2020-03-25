Sosyal mesafe temassız ödeme kullanımını artırdı Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha az temas ve daha uzak mesafe kuralını benimsemesiyle temassız ödeme sistemlerinde yoğun artış görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha az temas ve daha uzak mesafe kuralını benimsemesiyle temassız ödeme sistemlerinde yoğun artış görüldü. Kaynak: Dunya.com