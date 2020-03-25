Sosyal mesafe temassız ödeme kullanımını artırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha az temas ve daha uzak mesafe kuralını benimsemesiyle temassız ödeme sistemlerinde yoğun artış görüldü.
25.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:07
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha az temas ve daha uzak mesafe kuralını benimsemesiyle temassız ödeme sistemlerinde yoğun artış görüldü.
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Kaynak: Dunya.com