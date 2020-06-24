Sosyal Mesafe Teknoloji Sayesinde Çok Kolaylaşacak
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Sosyal Mesafe Teknoloji Sayesinde Çok Kolaylaşacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sürekli olarak vurgulanan sosyal mesafe teknoloji sayesinde mümkün hale gelecek.

Sosyal Mesafe Teknoloji Sayesinde Çok Kolaylaşacak
24.06.2020 06:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:00

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sürekli olarak vurgulanan sosyal mesafe teknoloji sayesinde mümkün hale gelecek. Özellikle de büyük şirketler bu konuda çok daha verimli önlemler alabiliyor. İşte merak edilen bütün detaylar.

Birçok sağlık kuruluşu tarafından önerilen sosyal mesafe 1.5 ya da 2 metre olarak tanımlanıyor. Özellikle de spor müsabakalarında ve toplu yapılan diğer faaliyetlerde sosyal mesafenin önemi çok daha fazla ön plana çıkıyor. Teknoloji şirketleri koronavirüs salgınını önlemenin en rahat yollarından birisi olarak tanımlanabilecek sosyal mesafeyi çeşitli donanımlar sayesinde işlevsel kılabiliyor.

Yeni donanımlar sosyal mesafeyi koruyacak

NBA müsabakalarında sporcuların koronavirüs semptomu gösterip göstermedikleri konusunda yine teknolojik donanımların kullanılması planlanıyor. Dileyen bütün NBA oyuncuları, Oura isimli bir akıllı yüzük sayesinde hastalık durumlarını net olarak öğrenebilecek.

Yüzüğü kullanan sporcular; ateş ve diğer semptomları gösterip göstermediklerine göre sınıflandırılacak. Semptomları doğru tespit etme oranının %90 olması güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak 6 gram ağırlığında olması, sporculara büyük bir konfor sağlıyor. Yaklaşık olarak 80 dakika gibi çok kısa bir sürede şarj olan yüzük, Android ve iOS ile senkronize bir şekilde uyum gösterme özelliğine de sahip. Bir başka örnek vermek gerekirse; Ford'un, çalışanları için geliştirdiği sosyal mesafe bilekliklerine bakabiliriz. Sizce teknoloji şirketleri sosyal mesafenin korunmasında etkili olabiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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