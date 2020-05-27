Sosyal Mesafe Robotlarla Sağlanacak: Güney Kore Örneği Koronavirüs salgını nedeniyle enfekte olan kişi sayısı 5 milyon civarındayken, alınabilecek en etkili önlem, hiç şüphesiz sosyal mesafedir.

Koronavirüs salgını nedeniyle enfekte olan kişi sayısı 5 milyon civarındayken, alınabilecek en etkili önlem, hiç şüphesiz sosyal mesafedir. Özellikle de yüksek risk grubunda bulunan kafe ve benzeri yerlerde çalışan işçiler, buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Sosyal mesafe kurallarına uyudukça vaka sayısı önemli ölçüde azalıyor. Bunun farkında olan yetkililer, neredeyse her alanda sosyal mesafe kuralı getirmeye çalışıyor. Özellikle de insanların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda robot teknolojileri bu mesafenin korunmasını sağlıyor. 11 bin insanın koronavirüsle enfekte olduğu ve 267 kişinin virüs nedeniyle öldüğü Güney Kore'de, robot baristalar görev yapmaya başladı.

Sosyal mesafe robot teknolojileri ile koruma altında

Bundan kısa bir süre önce Boston Dynamix şirketi, sosyal mesafenin korunması için insanların park gibi mekanlarda uyarılmasını sağlamıştı. Bunun için yapmaları gereken tek şey spot robotlarını kullanmak oldu. Şimdi ise Güney Kore hükümeti robot işçileri öne sürdü.

Devlet destekli bir bilim enstitüsüyle beraber robot baristayı geliştiren Lee Dong-bae, bu teknolojiyi öve öve bitiremedi. Yaklaşık olarak 6 dakika içerisinde 7 farklı kahve yapabilen baristalar, günümüzün en güçlü makine öğrenimi sistemlerine sahip. Böylece sosyal mesafenin korunması için masa dizaynını bile ayarlayabiliyor.

Bunlar her ne kadar olumlu gelişmeler gibi görünse bile, bu alanda çalışan kişileri ciddi ölçüde etkileyebilir. İşgücü piyasasında değişiklik yaratması beklenen gelişmeler, ülkenin bazı kesimleri tarafından endişeyle izleniyor. Sizce robot baristalar ne tür olumsuzluklara neden olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.