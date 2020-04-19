Sosyal mesafe kurallarına uymayan alkollü şahıslar polisi tehdit etti
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Batman, Polis, 3. Sayfa

Sosyal mesafe kurallarına uymayan alkollü şahıslar polisi tehdit etti

Sosyal mesafe kurallarına uymayan alkollü şahıslar polisi tehdit etti Batman'da bir AVM'de sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkollü olduğu öğrenilen iki kişi ile polis arasında tartışma yaşandı.

19.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:21

Sosyal mesafe kurallarına uymayan alkollü şahıslar polisi tehdit etti

BATMAN - Batman'da bir AVM'de sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkollü olduğu öğrenilen iki kişi ile polis arasında tartışma yaşandı. Alkollü şahıslar polisi "Batman ufak bir memlekettir" diyerek tehdit etti.

Batman' bir AVM'de alkolü olduğu öğrenilen iki kişi ile kasada sıra bekleyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen motorize polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimlik kontrolü yapıp sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Bunun üzerine alkollü şahıslar polisle de tartışmaya başladı. Alkol alan şahıslar polise direnerek "Batman ufak bir memlekettir" diyerek polisi tehdit etti. Yapılan kontrollerin ardından araçlarına giden şahısların ehliyetsiz ve alkollü olması nedeni ile ceza yazıldı. Zanlılar, daha sonra polisi tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kurallarına uymayan alkollü şahıslar polisi tehdit etti

Kaynak: İHA

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