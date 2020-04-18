"Sosyal mesafe" kuralını çiğneyerek kumar oynayan 28 kişiye 88 bin lira para cezası verildi
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Kırıkkale, Güncel

"Sosyal mesafe" kuralını çiğneyerek kumar oynayan 28 kişiye 88 bin lira para cezası verildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kumar oynayan 28 kişiye 88 bin 200 lira lira idari para cezası uygulandı.

18.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:41
'Sosyal mesafe' kuralını çiğneyerek kumar oynayan 28 kişiye 88 bin lira para cezası verildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kumar oynayan 28 kişiye 88 bin 200 lira lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde dernek olduğu iddia edilen ruhsatsız bir iş yerinde oyun oynandığı ve alkol alındığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 28 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 88 bin 200 lira para cezası kesildi.

'Sosyal mesafe' kuralını çiğneyerek kumar oynayan 28 kişiye 88 bin lira para cezası verildi

Kaynak: AA

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