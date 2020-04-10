Sosyal mesafe kuralına uyunca PTT önünde kuyruklar uzadı
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Samsun, PTT, Yerel

Sosyal mesafe kuralına uyunca PTT önünde kuyruklar uzadı

Sosyal mesafe kuralına uyunca PTT önünde kuyruklar uzadı Vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu Samsun'da vatandaşlar emekli maaşı ikramiyelerini almak ve diğer işlerini halletmek için PTT önünde kuyruğa girdi.

10.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:40
Sosyal mesafe kuralına uyunca PTT önünde kuyruklar uzadı

Sosyal mesafe kuralına uyunca PTT önünde kuyruklar uzadı

Vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu

SAMSUN - Samsun'da vatandaşlar emekli maaşı ikramiyelerini almak ve diğer işlerini halletmek için PTT önünde kuyruğa girdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan tünellerde uzun kuyruklar oluştu.

Çoğunluğunu emekli ikramiyesi alacak vatandaşların oluşturduğu kalabalıklar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilmiş boyalı halkalar ve demir bariyerler ile insanların aralarındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde ayarlanıyor. Mesafe uzadıkça uzayan kuyruklar nedeniyle demir bariyerlerin ve sarı halkaların dışına çıkan vatandaşlar ise kendi önlemlerini alarak, aralarında 1,5 metre mesafe bırakarak sıraya giriyorlar. Sıradaki vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları da uyarılarda bulunurken, PTT içerisine ise teker teker alınıyorlar.

Alınan tedbirlerin güzel olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Sosyal mesafe açısından alınan önlemler güzel. Alanın bittiği yerde de insanlar kendi önlemlerini alıp, sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Biz imza atmaya mecbur olduğumuz için PTT'ye gelmek zorundayız. 1 saati aşkın süredir sıradayız. Keşke yetkililer, sadece merkez postanesinden değil, diğer postanelerden de bu hizmetleri verebilseler" dediler.

Sosyal mesafe kuralına uyunca PTT önünde kuyruklar uzadı

Kaynak: İHA

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