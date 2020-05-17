Sosyal mesafe kuralına uyulmayınca valilik yaylaya gidişi yasakladı Osmaniye Valiliği, Zorkun Yaylası'nda kalabalık oluşması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında yaylaya gidişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Osmaniye Valiliği, Zorkun Yaylası'nda kalabalık oluşması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında yaylaya gidişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Osmaniye merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında nüfusu yaklaşık 80 bin ile 100 bine kadar çıkan Zorkun Yaylası'na gidişler Osmaniye Valiliğince durduruldu. Yaylada bulunan fırın ve kasapların önünde uzun kuyruklar oluşması, insanların maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi alınan bu kararda etkili oldu. Alınan kararın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zorkun Yaylası yolu Karacalar mevkisi Orman İşletme Müdürlüğü önünde yol uygulaması yaparak yaylaya gitmek isteyen vatandaşları geri çevirdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA