Sosyal mesafe kuralına uyulan en uzun kuyruk
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Burdur, Güncel

Sosyal mesafe kuralına uyulan en uzun kuyruk

Burdur merkezde her hafta Salı günü kurulan bölgenin en büyük halk pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

14.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:44
Sosyal mesafe kuralına uyulan en uzun kuyruk

Burdur merkezde her hafta Salı günü kurulan bölgenin en büyük halk pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Şehir merkezi Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bariyerle çevrildi. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlara pazara giriş için tek kapıya yönlendirilip sosyal mesafeye uymaları yönünde görevlilerce sık sık uyarılarda bulunuldu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri tek tek alındı. Pazarda görevli ekipler de sosyal mesafeye uymaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarıda bulundu. Alışverişi yapan vatandaşlar pazarın diğer çıkış kapısından çıkabildi. Pazar girişinde oluşan sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşan yaklaşık 300 metrelik kuyruk ise görenleri hayrete düşürdü. - BURDUR

Kaynak: İHA

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