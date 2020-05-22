Sosyal mesafe kuralına uymayıp halı sahada maç yapanlara para cezası
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak halı sahada futbol oynayan 14 kişiye toplam 5 bin 488 lira, halı saha işletmecisine de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
22.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:37
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak halı sahada futbol oynayan 14 kişiye toplam 5 bin 488 lira, halı saha işletmecisine de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde bir halı sahada Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayarak maç yapan 14 kişiyi belirledi.
Bu kişilere 392'şer lira ceza uygulandı.
Ayrıca halı saha işletmecisine de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
Kaynak: AA