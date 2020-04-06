Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler
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Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler

Ankara'nın Mamak ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti.

06.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 01:34
Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler

Ankara'nın Mamak ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Görüntüler Cumartesi akşamı Ankara'nın Mamak ilçesi, Misket Mahallesi'nde çekildi. İddialara göre, yakınlarının evde yaptıkları nişana katılan bir grup kadın, eğlenmek için sosyal mesafe kuralına uymadan yol ortasında hayal çekti. Görüntülerde, kadınların hiçbir uyarıya aldırış etmeden, maske takmayarak, el ele tutuşup bir süre halay çekerek eğlenmeye devam ettikleri görüldü. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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