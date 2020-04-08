Sosyal mesafe kuralına uymayan grubu polis dağıttı Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymayan ve halka açık alanda alkol alan grup, polis tarafından dağıtıldı.

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymayan ve halka açık alanda alkol alan grup, polis tarafından dağıtıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Metro İstasyonu yanındaki Tunahan sitesi önüne araçla gelen 6 kişilik grup, alkol almaya başladı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan gruptakiler, çevre sakinlerinin uyarılarını da dikkate almadı. Bunun üzerine polisi arayan vatandaşlar, söz konusu kişileri şikayet etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, grubu olay yerinden uzaklaştırdı.

Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Maske takmadıkları görülen gruptakilerin, polisin uyarılarının ardından araçla olay yerinden ayrıldıkları görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA