Sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye ceza kesildi

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde korona virüsü tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede oyun oynayan 25 kişiye cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde korona virüsü tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede oyun oynayan 25 kişiye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayanlara karşı denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında Hendek ve Akyazı ilçelerinde polis ekipleri, açık olduğundan şüphelendikleri adreslere baskın düzenledi. Baskında, iş yeri içerlerinde oyun oynadığını tespit eden ekipler, kapatma yasağına uymayan kahvehane sahibiyle sosyal mesafe kuralını ihlal eden 25 kişiye toplamda 78 bin 750 TL idari para cezası uyguladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA