Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu

28.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:42

Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu Diyarbakır'da bir vatandaş sosyal mesafe nedeni ile aralarında mesafe bulanan arkadaşına telefonu uzatmak isterken yere kapaklandı.

Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir vatandaş sosyal mesafe nedeni ile aralarında mesafe bulanan arkadaşına telefonu uzatmak isterken yere kapaklandı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Diyarbakır'da bir otobüs firmasının bilet satış bölümünde hizmet veren Zülküf Karayel, korona virüs nedeni ile mesai arkadaşlarıyla aralarına mesafe bıraktı. Önceki gün çalıştığı esnada çalan telefonu arkadaşına yaklaşmadan uzatarak vermek isteyen Karayel, koltuğunun azizliğine uğradı. Karayel, telefonu arkadaşına verirken koltuğunun kayması sonucu yere kapaklandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

"Pandemi döneminde moral olduysa ne mutlu bana"

Zülküf Karayel, sosyal mesafe kuralına uymaya devam edeceğini kaydederek pandemi döneminde bu video sayesinde vatandaşların gülmesine vesile olmasına sevindiğini söyledi. Karayel, "Sosyal mesafeye dikkat edelim derken, koltuğun azizliğine uğradık. Telefon çaldı, arkadaşa yaklaşmadan uzatayım derken zemin kaygan olduğu için koltuk kaydı, sırt üstü yere düştük. Pandemiden dolayı herkesin morali bozuk, inşallah videoyu izleyenler moral bulmuştur. İzledikçe izleyesimiz geliyor, ben bile izledikçe kahkahalara boğuluyorum. Sosyal mesafeye uyalım, aşı çıtı inşallah her şey daha güzel olacak. Görüntülerimiz sosyal medyada olay oldu, üzülenler oldu içten ama izledikçe de gülünüyor moral oluyor. Kimisi yıllardır böyle bir düşmeyi görmediklerini yorumlara yazmış, isteyerek yapsak öyle olmaz bir yerlerimizi kırardık, Allah'a şükür birazcık belimiz incindi o kadar başkada bir şey yok çok şükür" dedi.

Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Öznur Çalık Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Hatice Şendil Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ömer Bayram Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:42:28. #1.14#
title