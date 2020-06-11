Sosyal mesafe: İngiltere'de iktidar partisininin bazı milletvekillerinden '2 metre kuralı...
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Sosyal mesafe: İngiltere'de iktidar partisininin bazı milletvekillerinden '2 metre kuralı...

Muhafazakâr Parti'den bazı milletvekilleri, hükümete koronavirüs salgınında sosyal mesafe için konulan iki metre kuralının kaldırma çağrısında bulundu.

Sosyal mesafe: İngiltere'de iktidar partisininin bazı milletvekillerinden '2 metre kuralı...
11.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:55

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri, hükümete koronavirüs salgınında sosyal mesafe için konulan iki metre kuralının kaldırma çağrısında bulundu.

Muhafazakar Partili iki eski bakan ise ekonominin bir an önce toparlanabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine uygun olarak Fransa, Danimarka ve Singapur ve Hong Kong'da olduğu gibi mesafenin bir metreye indirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet, bilim insanlarının tavsiyesine uygun olarak kuralları sürekli güncelleyeceğini söylüyor. Ülkede Cumartesi gününden itibaren bekar yetişkinlerin birbirlerinin evinde kalabilmelerine izin verilmişti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bugün itibarıyla İngiltere'de kayıtlara geçen vaka sayısı 290 bin ölü sayısı da 41 binin üzerinde. İngiltere, ölü sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

'Restoran ve barlar ayakta kalamaz'

Muhafazakar Parti'nin önde gelen milletvekilleri özellikle restoran, kafe ve pub'ların iki metre kuralıyla ayakta kalamayacağını savunuyor.

Partinin eski liderlerinden Iain Duncan Smith, "Hükümetin ana önceliği, toparlanma sürecini hızlandırmak için mesafeyi bir metreye düşürmektir" derken, eski bakanlardan Damien Green, "Şimdiye kadar bir metre kuralının uygulandığı ülkelerde bunun yıkıcı bir etki yaptığını görmedik" diye konuştu.

İngiltere'de restoran, kafe, pub ve barlar, Mart ayından beri kapalı. Restoranlar sadece paket servisi verebiliyor.

Hükümetin 11 Mayıs'taki açıklamasında, bu işletmelerin Covid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik bir dizi kuralı yerine getirmesi halinde "4 Temmuz'dan erken olmamak koşuluyla" yeniden açılabileceği" belirtilmişti.

BBC

Dünya Manşet

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