Sosyal mesafe ihlali ve kumara 9 bin 450 TL ceza
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Sosyal mesafe ihlali ve kumara 9 bin 450 TL ceza

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadıkları iddiasıyla 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Sosyal mesafe ihlali ve kumara 9 bin 450 TL ceza
08.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:58

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadıkları iddiasıyla 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şehir merkezi Süleyamanpaşa'ya bağlı Eski-Orta Cami Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giden polis ekipleri 3 şahsı yuvarlak masa etrafında kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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