Sosyal mesafe ihlali ve kumara 9 bin 450 TL ceza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadıkları iddiasıyla 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadıkları iddiasıyla 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şehir merkezi Süleyamanpaşa'ya bağlı Eski-Orta Cami Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giden polis ekipleri 3 şahsı yuvarlak masa etrafında kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İHA