Sosyal mesafe çubuğu takıp, türkü söylüyor KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli işçi Yusuf Soydoğan (68), sosyal mesafeyi korumak için şapkasına çubuklar takıyor.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli işçi Yusuf Soydoğan (68), sosyal mesafeyi korumak için şapkasına çubuklar takıyor. Sahil parkında bağlama çalıp türkü söyleyen Soydoğan, çubuklar sayesinde hem kendini hem de vatandaşları koronavirüsten koruduğunu söyledi.

Gölcük Tersane Komutanlığı'ndan emekli olan ve 2004 yılında bağlama eğitimi alan Yusuf Soydoğan, Değirmendere sahilinde bağlama ve cura çalıp türkü söylüyor. Yusuf Soydoğan şapkasına taktığı çubuklarla ilgi çekiyor. İnsanlarla arasındaki sosyal mesafeyi korumak için şapkasına plastik çubuklar takan Yusuf Soydoğan, bu sayede hem kendini hem de çevresindekileri koronavirüsten koruyor.

'SAZIN SÖYLEYEMEDİĞİ HİÇBİR KELİME YOKTUR'Çocuklara ve gençlere müziği sevdirmek için uğraştığını söyleyen Yusuf Soydoğan, "Benim amacım sazı insanlara sevdirmek. Sazın söyleyemediği hiçbir kelime yoktur. Dünyadaki tüm kelimeleri saz çıkarabilir, yeter ki çıkaran olsun. İnsanlara bu sazı tanıtmak ve müziği sevdirmek için uğraşıyorum. Elimden geldiğince her gün gelmeye çalışıyorum ve bunu da gönül işi olarak yapıyorum. Emekli olduktan sonra kursuna gidip ben bu sazı öğrendim. Sazıma da aşık oldum, şimdi burada bu şekilde bu aşk ile bu aşkı gençlere öğretmeye çalışıyorum" dedi.KORANAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM Başındaki şapkaya plastik çubukları birleştirmesiyle mesafe çubuğu yaptığını belirten Soydoğan, şöyle konuştu:

"Başımdaki de tüm insanların başına bela olan koronavirüse karşı bir önlem. Sosyal mesafe uzaklığını ayarlayabilmek için kendi kendime yaptığım bir ürün. Arkadaşlarım ağırlığını soruyor. Çok hafif bir üründen yaptım. Böyle yapınca da birçok insanın dikkatini çektim. Ben bununla hem vatandaşları korumuş oluyorum hem de kendimi korumuş oluyorum. Önümden gelip geçerken merak edip soran çok insan oldu. Ben de 'Benim yaşım 65 artık çekmiyorum diye anten taktım' diye şaka yapıyorum. Daha sonra sosyal mesafe için yaptığımı söyleyince de insanlar takdir ediyor, teşekkür ediyor. Bunun gibi tepkiler alıyorum."

Kaynak: DHA