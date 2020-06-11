Sosyal mesafe cezası yiyen çevreciler, cezayı tepki göstermek için sosyal mesafeli eylem yaptı
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Sosyal mesafe cezası yiyen çevreciler, cezayı tepki göstermek için sosyal mesafeli eylem yaptı

Aydın'da gerçekleştirdikleri çevre eylemi sırasında sosyal mesafeyi uymadıkları gerekçesi ile ceza kesilen bazı vatandaşlar Aydın Adliyesi önünde cezayı protesto edip basın açıklaması yaptılar.

Sosyal mesafe cezası yiyen çevreciler, cezayı tepki göstermek için sosyal mesafeli eylem yaptı
11.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:14

Aydın'da gerçekleştirdikleri çevre eylemi sırasında sosyal mesafeyi uymadıkları gerekçesi ile ceza kesilen bazı vatandaşlar Aydın Adliyesi önünde cezayı protesto edip basın açıklaması yaptılar. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte çevrecilerin yeni bir cezaya daha maruz kalmaması için polis ekipleri sosyal mesafe uyarısı yaptı. Eylemciler tekrar ceza yememek için açıklamalarını sosyal mesafeye uygun şekilde yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kuyucular ve Beyköy Mahallesi'ndeki jeotermal çalışmaları gündemde yerini almaya devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır jeotermale karşı mücadelelerine devam eden bir grup eylemciye geçtiğimiz günlerde sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası kesildi. Yaşanan bu durum karşısında harekete geçen köylüler ve AYÇEP üyeleri Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili; kesilen cezaların esas amacının kendilerini yıldırmak olduğunu iddia etti.

Jeotermal firmalarının yaptıkları işlemlerinin yasa dışı olduğunu ileri sürerek esas ceza kesilmesi gerkenin jeotermal firmaları iken cezanın kendilerine kesildiğini ileri süren platformun başkanı ve grup sözcüsü Mehmet Vergili, "Yaşadığı coğrafyaya, hayata, yetiştirdiği ürünlerine sahip çıkmak isteyen bizlere ve köylülerden 34 kişiye maske kullanmadıkları, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesilmiştir. Bu düpedüz yıldırma operasyonudur" dedi.

Mücadelelerine devam edeceklerini belirten Vergili, açıklamasının devamında "Bugün burada Cumhuriyet Savcılığı'na yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkililer, halka bu cezayı reva görenler hakkında işlem yapılması için başvuruda bulunuyoruz. Bilinmelidir ki yazılan bu cezalar bizi yıldırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması öncesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal mesafe kurallarına uyularak güvenlik tedbirleri alınırken, açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçelerini sunmak üzere olaysız bir şekilde dağıldı.

Gerçekleştirilen basın açıklamasına çevre platformu üyelerinin yanı sıra çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak destek verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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