Sosyal mesafe, çadır ve bisiklet satışlarını artırdı Trendyol'un, 20 Mayıs ile 3 Haziran'ı kapsayan 15 günlük döneme ilişkin verilerine göre, kamp ürünleri ve bisiklet satışlarında artış gözlendi.

Trendyol'un, 20 Mayıs ile 3 Haziran'ı kapsayan 15 günlük döneme ilişkin verilerine göre, kamp ürünleri ve bisiklet satışlarında artış gözlendi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yaz geç geldi. Salgının etkisinin azalması ve normalleşme dönemine girmemizle birlikte yaz tatili için hazırlıklar da başladı. Trendyol'un verilerine göre sosyal mesafenin bu yıl tatil alışkanlıklarında değişikliğe neden olduğu gözlemlendi.

Yaz tatili alışverişinin olmazsa olmazı plaj ürünlerinin satışlarında bikini takımları yüzde 44, deniz şortu yüzde 43, deniz ayakkabısı yüzde 75, plaj havlusu yüzde 91, plaj çantası yüzde 92, pareo yüzde 105, tesettür mayo yüzde 125, plaj elbisesi yüzde 125 artış gösterdi.

20 Mayıs ile 3 Haziran'ı kapsayan 15 günlük dönemde geçen yıla göre satış oranlarının en çok arttığı ürünler güneş ürünleri, valiz ve bavul, çadır, bisiklet, scooter, kaykay ve oto koltuğu aksesuarları oldu. Aynı dönemde dikkat çeken diğer ürünler ise yüzde 45 artış ile selülit ve çatlak bakım kremleri, yüzde 30 artış ile derin dondurucular oldu.

Sosyal mesafe tatil ve ulaşım tercihlerini etkiledi

Sosyal mesafe nedeniyle doğada izole tatili tercih edenler kamp ürünlerine talebi artırdı. Trendyol'daki çadır satışları yüzde 81 artış gösterdi. Bununla birlikte kamp sandalyesi ve masası, termos, okey takımı gibi ürünlerin satışı da arttı.

Şehirde kalmaya devam edenler ise toplu taşıma yerine sıcak havalarda bireysel ulaşımı tercih ediyor. Yoğun ilgi gören bisikletlerin satışı yüzde 58, Scooter'ların satışı yüzde 50 arttı. Aynı dönemde tercih edilen bir diğer ürün ise kaykay oldu. Açıklamaya göre ayrıca, 16 Haziran'dan itibaren Trendyol'da Yaz Kampanyası başlıyor.

Kaynak: AA