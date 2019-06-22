Sosyal medyayı sosyal yardımlaşma platformuna çevirdiler

İBRAHİM KAHRIMAN - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, akıllı telefonlar için geliştirilen mesajlaşma uygulaması üzerinden organize olan olan bir grup mahalle sakini, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini imece usulü yenilemeye başladı.

İlçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle muhtarı Yunus Gürbüz öncülüğünde bir araya gelerek, özellikle evi kötü durumda olan komşularının ikametlerini yenilemek için harekete geçti.

İlk başta nereden başlayacaklarına karar veremeyen mahalleli, fikir alışverişinde bulunmak üzere cep telefonlarındaki mesajlaşma uygulaması üzerinden "Avşar Yeni Ev Yapımı" adlı bir grup kurdu.

Sosyal medya platformu aracılığıyla düşüncelerini paylaşan grup üyeleri böylece kime ne zaman nasıl yardım yapılması gerektiği konusunda ilk adımı attı. Mahalle sakinleri, daha sonra bir ailenin kötü durumdaki evini yenilemeye karar verdi.

Önce aileye evleri yenilenene kadar kiralık bir yer bulan ve kirayı da karşılayan mahalleliler, daha sonra eski evi yıkıp yerine yenisini yaptı.

Muhtar Yunus Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin evini yenilemeyi düşündüklerini ancak işe nasıl koyulacaklarını belirleyemediklerini söyledi.

Daha sonra herkesin akıllı telefonunda yer alan uygulamada bir grup kurarak işe başladıklarını anlatan Gürbüz, "Mahalleli olarak evi kötü olan bir komşumuzun evini yıkıp yeniden yapmak istedik. Arkadaşlarla aramızda WhatsApp grubu oluşturduk. Gruba katılan hayırseverlerin yardımlarıyla bir komşumuzun için ev inşaatına başladık. Şu an evin temel inşaatı bitti. Önümüzdeki günlerde de geri kalan işlerini halledip aileyi yeni evine kavuşturmak istiyoruz." dedi.

"Bu yardımlaşmayı devam ettirmek istiyoruz"

Gürbüz, herkesin gönlünce bu yardımlaşmaya katıldığına dikkati çekti.

Bu yardımlaşmanın çevreden duyulması üzerine daha fazla kişinin kendilerine katıldığını aktaran Gürbüz, "Bunun devamını getirerek yardıma muhtaç onlarca aileyi yeni evlerine kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakini Mervenur Dalkara da evin inşası, mobilyaların alınmasına kadar her şeyi gruptakilerin destekleriyle karşıladıklarını dile getirdi.

Derya Alper ise evin durumunu öğrenir öğrenmez aileye destek olmak için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "En başta bu olayın buraya kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. Sadece erzak ve çamaşır yardımında bulunuruz, en azından aileyi az da olsa mutlu ederiz diye düşünmüştüm ama olay çok büyüdü ve aile için bir ev yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de yardım ediyor

Ortaokul öğrencisi Erdem Akkuş da mahalledeki bu "yardım seferberliğine" bir öğrenci olarak katılmak istediğini ifade ederek, "Bizim de öğrenci olarak bir katkımız olsun istedik. Maddi olarak olmasa da biz de boş vakitlerimizde gelip ev inşaatında buradaki ağabeylerimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA