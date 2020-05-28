Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Çilek Videosu Yalan Çıktı Kısa süre önce sosyal medya gündemine damga vuran ve herkesin dilinden düşmeyen çilek videosunun sadece bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Kısa süre önce sosyal medya gündemine damga vuran ve herkesin dilinden düşmeyen çilek videosunun sadece bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Çilek Videosunu Paylaşan Kişi Yalan Olduğunu Açıkladı

TikTok'da bir kullanıcın çilekleri suya attıktan sonra suda böceklerin çıktığını gösteren video çok kısa bir süre içerisinde viral olmuştu. Video TikTok'un ardından Twitter, Instagram ve Facebook'ta paylaşılmıştı.

Videoyu çeken TikToker yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil."

Sizler yalan çıkan çilek videosu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Sahte çilek videosuna burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.