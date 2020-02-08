Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı

08.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:05

Türkiye'de binlerce marka, tüketicilere ulaşmak için sosyal medyanın gücünü kullanırken, bu markaların sosyal medya performansı da ayrı bir merak konusu. Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, her ay açıkladığı sıralamayla bu sorunun yanıtını veriyor. Markaların sosyal medyaperformansını istatistiksel verilere göre tarafsız olarak değerlendiren SocialBrands, Şubat ayının sonuçlarını açıkladı.



1-31 Ocak dönemine ait verilere göre, English Home, gösterdiği etkili sosyal medya performansıyla SocialBrandsŞubat ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Takipçilerinden yüksek etkileşim toplayan English Home, Şubat ayı listesinde birinci oldu. Netflix'in takipçileriyle kurduğu güçlü bağ, iletilerindeki etkileşimi yüksek tutarken, dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikler onu listenin en başarılı ikinci markası yaptı. Listede üçüncü sıradaki Madame Coco ise sosyal medyada düzenlediği ödüllü kampanyalarıyla ve ürün tanıtım içerikleriyle takipçilerinin ilgisini canlı tutmayı başardı.



Şubat ayında sosyal medyada en çok dikkat çeken paylaşımlar



Elazığ'da yaşanan deprem sosyal medyanın gündeminde büyük yer tuttu. Felaket sonrasında yurdun dört bir yanında yardım kampanyaları başlatılırken bu çağrıya sessiz kalmayan markalar sosyal medya takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



SocialBrands, 48 bin marka hesabından 1 milyon 782 bin iletiyi inceledi



SocialBrands her ay olduğu gibi şubat ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Bu değerlendirmeler sırasında markalara ait 48 bin 654 hesaptan paylaşılan 1 milyon 782 bin ileti ve 1 milyar 417 milyon kullanıcı etkileşimi SocialBrands algoritması tarafından incelendi.



SocialBrandsŞubat ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla şöyle oldu: Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, İnci Akü, Zen Pırlanta, Nef, Re/Max Türkiye ve Baykar Savunma.



SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri



Sosyal medyanın son bir yıllık performans sonuçlarını hep birlikte öğreneceğimiz SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri,BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile düzenlenen Social Media AwardsTurkey'in ana bölümlerinden birini oluşturuyor. Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde, 1 Mart 2019-1 Mart 2020 döneminin SocialBrands puanları incelenerek her kategorinin en başarılı markaları düzenlenen törende ödüllendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA