: Sosyal medyaya yansıyan baba-kızın şiddet davası başladı

05.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:32

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Sosyal medyada 19 yaşındaki kızına Taksim, Tarlabaşı'ndaki evinde şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çekmesi üzerine önce tutuklanan ve hakkındaki iddianamenin kabulüyle tahliye edilen baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A'nın karşılıklı yaralama davasına başlandı. Davada, kızının kendisine tokat attığını, yine de olaydan pişman olduğunu söyleyen Muzaffer A. kızından şikayetçi olmadı. Kızı Tuğba A. ise şikayetinin halen devam ettiğini söyledi. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, karşılıklı yaralama suçlarından her ikisi de müşteki-şüpheli sıfatıyla yargılanan Muzaffer A. ile kızı Tuğba A. avukatlarıyla katıldı.

KIZIMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama suçundan yargılanan sanık Muzaffer A. savunmasında, eşinin beyin kanaması geçirdiğinden yatalak olduğunu, olay günü kızının iki kedi eve getirdiğini, ev koktuğu için pencereleri açtığını, ancak gece yağmur yağınca içeriye su aktığından, pencereleri kapattığını belirterek tartışmanın kızının yanındaki pencereyi kapatmak istemesi yüzünden çıktığını anlattı. Baba Muzaffer A. yer döşemesinin tahta olması nedeniyle yağmurun aşağı kata sızabileceğini söylediğini kızının ise Bu pencereyi kapatmayacaksın diyerek kendisine karşı geldiğini, buna rağmen kendisinin pencereyi kapatması üzerine kızının fırlattığı bardak veya tabağın kafasına denk geldiğini belirtti. Muzaffer A. Bana tokat attı, ben de 'Biz evlat olduk. sen baba' dedim. Ben de ona vurdum. Uyku halindeydim, boğazını sıkıp sıkmadığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım yine de. Keşke yağmur yağmasaydı böyle şeyler olmasaydı. Kızımdan şikayetçi değilim diyerek beraatını talep etti. Muzaffer A'nın avukatı da müvekkili hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

KIZI ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR

Üst soya karşı basit yaralama suçundan yargılanan Tuğba A. ise tartışmanın pencereyi kapatmamasını istemesinden meydana geldiğini anlatarak Beni itti, yanlışlıkla annemin idrar torbasına bastım, idrar boşaldı. Beni duvara yasladı. Yakamdan tuttu. Bağırarak birşeyler söyleyerek vurmaya devam etti. Ayağım kaydı yere düştüm. Yerde darp etmeye devam etti. Ben kendimi korumak için babamın ağzına doğru elimi attım. Ancak bu da bilinçli yapılan bir şey değildi. O anki can havliyle hareket ettim. Termos bardağı vardı, o bardağı alarak başıma geçirdi ve kırdı. Bu konuyla ilgili dosyaya video da sunulmuştu. Babama tokat atmadım. Arbede sırasında tokat atmış olabilirim. Şikayetim devam ediyor. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim diye konuştu. Tuğba A. cep telefonundan kamera kaydının kendi isteği üzerine annesi tarafından çekildiğini söyledi. Tuğba A. annesini tehdit ettiği iddiasını yalanlayarak Annemin benden korkması mümkün değildir. Video kaydının alınması önceden kurgulanmış bir olay değildir dedi.

BABANIN İMZA VERME ŞARTI KALDIRILDI

Tanık olarak dinlenen Muzaffer A'nın oğlu S.A. ise olay anında evde olmadığını, bir saat sonra eve geçtiğini, babasının ablasının karakola gittiğini söylediğini belirtti. S.A., annesinin kendisine bakmasından dolayı ablasından çekindiğini ve olay günü de önce ablasının babasına saldırdığını söylediğini de ifade etti. Anne Şefika A'nın tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, baba Muzaffer A. hakkındaki karakola imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntülerin infial uyandırması üzerine baba Muzaffer A., 8 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen baba Muzaffer A. 9 Ekim'de tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı 15 Ekim 2019'da soruşturmayı tamamlayarak hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralamadan müşteki-şüpheli sıfatıyla iddianame düzenledi. Muzaffer A. hakkında Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama suçundan 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istenirken, kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik Üst soya karşı basit yaralama suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA

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