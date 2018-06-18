Sosyal Medyaya Koyacağı Fotoğraf İçin Şelaleye Tırmanan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Karntaka şehrinde Ramjan Usman Kagji isimli adam, yaklaşık 50 metre yükseliğindeki şelaleden aşağı düşerek hayatını kaybetti. O anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

ARKADAŞLARI YÖNLENDİRMİŞ

Daha iyi bir poz yakalayabilmek için tehlikeli bir şekilde ufacık bir kaya parçasının üzerinde duran 35 yaşındaki adam, tırmanmak için adım attığı anda aşağı yuvarlandı. Arkadaşlarının da talihsiz adamı daha sosyal medyaya koyacakları güzel bir kare için yönlendirdikleri öğrenildi.

CESEDİ ARANIYOR

Bir tanık adamı uyarmalarına rağmen yoluna devam ettiğini söylerken yerel makamlar cesedin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kurbanın akkollü olduğu iddiası ise polis tarafından doğrulanmadı.

"İNTİHAR ŞELALESİ"

Olayın yaşandığı şelalenin intihar şelalesi olarak da bilindiği ve geçen 5 yılda 19 insanın burada hayatını kaybettiği ifade edildi.