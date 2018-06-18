Sosyal Medyaya Koyacağı Fotoğraf İçin Şelaleye Tırmanan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti
Hindistan'da arkadaşlarına poz vermek için şelaleye tırmanan genç adam, onlarca ziyaretçinin gözü önünde aşağı yuvarlanarak hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Karntaka şehrinde Ramjan Usman Kagji isimli adam, yaklaşık 50 metre yükseliğindeki şelaleden aşağı düşerek hayatını kaybetti. O anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
ARKADAŞLARI YÖNLENDİRMİŞ
Daha iyi bir poz yakalayabilmek için tehlikeli bir şekilde ufacık bir kaya parçasının üzerinde duran 35 yaşındaki adam, tırmanmak için adım attığı anda aşağı yuvarlandı. Arkadaşlarının da talihsiz adamı daha sosyal medyaya koyacakları güzel bir kare için yönlendirdikleri öğrenildi.
CESEDİ ARANIYOR
Bir tanık adamı uyarmalarına rağmen yoluna devam ettiğini söylerken yerel makamlar cesedin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kurbanın akkollü olduğu iddiası ise polis tarafından doğrulanmadı.
"İNTİHAR ŞELALESİ"
Olayın yaşandığı şelalenin intihar şelalesi olarak da bilindiği ve geçen 5 yılda 19 insanın burada hayatını kaybettiği ifade edildi.
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