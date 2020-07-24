Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
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Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
24.07.2020 00:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:51

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Teklif üzerinde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, konuya muhatap olan milyonlarca bireyin görüşlerinin alınmadan teklifin hazırlandığını söyledi. Onların ne istediğini sormak gerektiğini ifade eden Subaşı, "Muhalefeti dikkate almadan bunun kullanıcılarını dikkate almadan, muhatap sayabileceğiniz kişileri dikkate almadan neyi, ne kadar incelediniz?" diye konuştu.

Subaşı, teklifin yasalaşmasının ardından sosyal medya alanlarında faaliyet gösteren şirketin Türkiye'den çekilmesi halinde ne olacağını da sordu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, teklif konuşulurken meselenin bir şekilde dönüp dolaşıp gençlere geldiğini, gençler adına konuşan bir kitlenin bulunduğunu, bunun gençler tarafından kabul edilebilir olmadığını söyledi. Teklifin hazırlanış sürecinde genç avukat bir milletvekili olarak her safhasına dahil olduğunu belirten Yıldız, parti grubunun, genç milletvekillerinin bu düzenlemenin hazırlığına dahil olmasında ciddi anlamda ısrarcı olduğunu da ifade etti.

Yıldız, "Genç milletvekilleri Meclis'te sayıdan ibaret değiller. 30 yaş altı AK Parti'de 5 milletvekiliyiz, 35 yaş altı 14 milletvekiliyiz. Sayıdan ibaret değiliz, fikirlerimiz yüzdesel olarak daha çok kabul görüyor." diye konuştu.

Kişisel verilerin korunması üzerinde çalıştığını dile getiren Yıldız, "Sosyal ağ sağlayıcılarında bu mahiyette işlenen suçların akıbeti ne olacak sorusu dünyanın gündeminde. Kişisel verilerimizin ne kadarı bu şirketler tarafından kaydediliyor, ne amaçla kullanılıyor tam bir muamma olmayı sürdürüyor. Sosyal medya kullanıcısı olan gençlerin kişisel verilerin kullanımına ilişkin bir farkındalık ne yazık ki yok." şeklinde konuştu.

Bir sosyal ağ sağlayıcısının, egemen bir devlet olan Türkiye'de karar verici olamayacağını belirten Yıldız, bir genç olarak kendi devletinin karar vericiliğini tahkim eden bir kanun teklifini desteklediğini ifade etti.

Yıldız, "Veride güvenli ülke kavramı da öne çıkıyor. Verilerin Türkiye'de kalmasını sağlayarak ileride bir ekonomiyi de teşekkül ettirebiliriz. Verilerin başka şirketlerde tutulması garibinize gitmiyor da ülkemizde tutulması neden garibinize gidiyor? Şirketlerin vekili olsa hakikaten böyle savunulurdu. Şirketlerin değil Türkiye'nin vekili olmalıyız. Ülkemizin menfaatlerini korumamız çok önemli." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hiçbir şirketin savunucusu olmadıklarını, halkın haber alma özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, internete erişim özgürlüğünün savunucusu olduklarını söyledi.

İktidarın önemsizce bir teklif hazırladığını savunan Adıgüzel, teklifin hazırlanmasındaki gayenin sebebinin sosyal medya platformlarına diz çöktürmek olduğunu iddia etti.

Adıgüzel, "CHP olarak, siz bu işi katılımcı yapmadığınız için, siz bu işe sosyal medya kullanıcılarını katmadığınız için, siz bu işe gençleri katmadığınız için, siz buna muhalefeti katmadığınız için karşı çıkıyoruz. Bu yasa teklifi, sadece Demokles'in kılıcı gibi vatandaşın üzerinde sallanacak. Kapsayıcı, çoğulcu, herkesin fikrini alan, aylarca çalışılmış; özellikle ifade özgürlükleri, internet erişimi, haber alma özgürlüğünün düzgün kurulduğu bir yasa olursa muhalefet olarak elimizi taşın altına koyarız." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, teklifin bu haliyle yasalaşmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'de sosyal medyanın kısıtlanması halinde turistlerin tutumunun ne olacağının düşünülüp düşünülmediğini soran Antmen, "Ekonomik kriz var diyoruz, yetmiyor, bir de turistlerden olacağız; Twitter, Facebook'taki reklam gelirlerinden olacağız. Verilerin saklanabilmesi için gereken yatırım ne kadar biliyor musunuz? Twitter'ın verileri nerede saklanıyor? Sosyal medya şirketi gelip Türkiye'de bir data center kuramaz. Biz kurarız, gel sen bizde sakla demek daha komik olur." ifadesine yer verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, teklifin hazırlanmasında AK Parti'nin acele ettiğini, bu acelenin nedenini merak ettiklerini söyledi. Teklifin hazırlanmasında farklı kesimlerin görüşlerinin alınması gerektiğini ifade eden Gülüm, "Kanun teklifini o kadar hızlı geçirmeye çalışıyorsunuz ki sonrasındaki hedefinizi sormak gerekiyor. Gerçekten demokratik bir yasa tasarısı getirmiş gibi, insanların haklarını savunuyormuş gibi gerekçeler de yazıyorsunuz. Düzenlemeyle, yazdığınız gerekçe o kadar alakasız ki bu kopukluğu ne ile izah edebilirsiniz? Her şeyi yasaklayan bir zihniyetle hareket ediyorsunuz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, sosyal medya konusunun sadece hukukla düzenlenmeyeceğini, bunun aynı zamanda etik ve ahlaki bir sorun da olduğunu belirtti.

Teklifin gerekçesinde hak ve özgürlüklerin yer aldığını, metinde ise sadece kuralların bulunduğunu ifade eden Kaboğlu, "Önemli bir eksiklik ise bu teklifte kurum yok. Böyle bir düzenlemenin mutlaka kurumsal ayağı olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeler üzerindeki müzakerelere geçildi.

Kaynak: AA

Manşet

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