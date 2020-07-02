Sosyal medyaya düzenleme Sosyal medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı.

Sosyal medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı. Bunun önüne geçilmesi için hükümet çalışma başlattı. Düzenlemeye göre sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağlar kapatılacak. İnstagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye'de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter'ın ise FETÖ'cüler sebebiyle olumlu bir yaklaşım sergilemediği AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa'da çıkarılan kanunun örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya'da; Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon avroya varan para cezaları öngörülüyor. Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin önerisi ise hükümet tarafından kabul görmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA