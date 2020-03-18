Sosyal medyaya düşen brifing videosu endişe yarattı: 'Türkiye'de binlerce vaka var' iddiası Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki son resmi Covid-19 vaka sayısını 98 olarak açıklamasının ardından sosyal medyaya düşen bir video soru işaretleri doğurdu.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki son resmi Covid-19 vaka sayısını 98 olarak açıklamasının ardından sosyal medyaya düşen bir video soru işaretleri doğurdu. Bir hastanede sağlık çalışanlarına verilen brifing sırasında gizli şekilde çekildiği görülen görüntülerde hastane yetkilisinin orada çalışan doktor ve hemşirelere Türkiye'de gelinen son durumu aktardığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com