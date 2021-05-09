Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği

Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuğun köprüden atladıkları çayda tehlikeli serinliği, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuğun köprüden atladıkları çayda tehlikeli serinliği, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşları 12-14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medyada paylaşılması için sosyal medya sayfasının ismini söyleyip, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden Düden Çayı'na atladı. Çocukların tehlikeli serinliği cep telefonu kamerasına yansırken, gönderdikleri video ise sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı