Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği
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Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği

Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuğun köprüden atladıkları çayda tehlikeli serinliği, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuğun köprüden atladıkları çayda tehlikeli serinliği, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşları 12-14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medyada paylaşılması için sosyal medya sayfasının ismini söyleyip, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden Düden Çayı'na atladı. Çocukların tehlikeli serinliği cep telefonu kamerasına yansırken, gönderdikleri video ise sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı. - ANTALYA

Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği
Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği
Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği
Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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