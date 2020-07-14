Sosyal medyanın gizemli şarkısı "Bir İyilik Yap" Sosyal medyanın gizemli şarkısı "Bir İyilik Yap"ın kim tarafından seslendirildiği gizemini koruyor.

Sosyal medyanın gizemli şarkısı "Bir İyilik Yap"ın kim tarafından seslendirildiği gizemini koruyor.

Son zamanlarda sosyal medyada dilden dile dolaşan "Bir İyilik Yap" şarkısı büyük beğeni topladı. Birçok sosyal medya fenomeni tarafından şarkının çeşitli videoları çekilip dinleyicilere aktarıldı. Şarkının kimler tarafından yazılıp söylendiği ise gizemini korumaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA