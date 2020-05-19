Sosyal medyadan yardım istedi, vali doğum günü pastası gönderdi
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Sosyal medyadan yardım istedi, vali doğum günü pastası gönderdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlu Özgür'ün doğum gününü kutlayabilmek için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a sosyal medya üzerinden mesaj atarak yardım istedi.

Sosyal medyadan yardım istedi, vali doğum günü pastası gönderdi
19.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:40

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlu Özgür'ün doğum gününü kutlayabilmek için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a sosyal medya üzerinden mesaj atarak yardım istedi. Vali Aksoy, Akkuş ailesinin evine polis aracılığıyla doğum günü pastası göndererek Özgür'ün doğum gününü kutladı. 

Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlunun doğum gününü kutlayabilmek için sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a mesaj atarak yardım istedi. Gönderdiği mesajda, "Sayın valim, 18 Mayıs oğlumun doğum günü ve sokağa çıkma yasağı var. Evde onun için doğum günü sürprizi yaptırabilir misiniz? Teşekkürler." diyen Akkuş'un isteğini dikkate alan Vali Aksoy, Akkuş ailesinin yaşadığı eve polis ekipleri aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi. 14'üncü yaş gününü kutlayan Özgür Akkuş, kapıda ellerinde doğum günü pastasıyla polis ekiplerini görünce, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. 

Yapılan sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle yaşadıkları mutluluğu dile getiren Osman Akkuş, "Oğlumun 14'üncü yaş gününü kutluyoruz. Gölcük Emniyet Müdürlüğü personeli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vali Hüseyin Aksoy'a tweet attım. Bizi kırmadılar, emniyet müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Kapımıza kadar geldiler sağ olsunlar." dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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