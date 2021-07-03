Sosyal medyadan valiye seslendi, sevinçleri görülmeye değerdi

Aksaray'da sosyal medya üzerinden valiye seslenerek mont ve ayaklarına diken batmaması için ayakkabı isteyen çocuklar istekleriyle birlikte oyuncakları alınca yaşadığı sevinç herkesi mutlu etti.

Aksaray'da sosyal medya üzerinden valiye seslenerek mont ve ayaklarına diken batmaması için ayakkabı isteyen çocuklar istekleriyle birlikte oyuncakları alınca yaşadığı sevinç herkesi mutlu etti.

Aksaray'ın Hasan Dağı Bölgesinde bulunan Kargın Yaylasında aileleriyle hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan 9 yaşındaki Şerife ve abisi 13 yaşındaki Serkan Keser sosyal medya için bir video çekerek Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan mont ve ayakkabı istedi. Tatlı diliyle Vali Aydoğdu'yu yaylaya çağıran minik Serkan, "Hasan Dağı Kargın Yaylasına valimizi bekliyoruz. İsteklerim de şunlar; Bize ceket, soğuklarda gönderirse soğuklarda üşümeyiz. Ayakkabı getirirse ayaklarımıza diken batmaz. Biz valimizi buraya bekliyoruz" dedi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri gören Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Sosyal Yardımlaşma Vakfına talimat vererek ekipleri bölgeye gönderdi. Dağın eteğinde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan 8 aileye ulaşan ekipler getirdikleri giysileri ailelere verdi. Görevlilerin elinden giysileri alan çocuklar birde oyuncak hediyesiyle karşılaşınca mutlulukları görülmeye değerdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar ve aileleri Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı