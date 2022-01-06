Sosyal medyadan uzaklaşın, çocuklarınızla kulak verin

Uzmanlar, sağlıklı bir aile iletişiminin çocukların aidiyet ve özgüven duygularının gelişiminde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, aileleri sosyal medyadan uzak durmaları ve çocuklarıyla göz teması kurmaları konusunda uyardı.

Aile ve toplum sağlığı konusunda çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Meclis Salonu'nda Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nazife Bakiler ve Bornova Türk Kadınlar Birliği'nden İletişim Uzmanı Mine Pekmez'in katılımıyla "Aile ve Çocuk İletişimi" paneli düzenledi. Aile içi iletişimin önemini anlatan Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nazife Bakiler, aile içinde anne babasıyla sağlıklı iletişim kurabilen çocukların sosyal hayatta başarılı olduklarını söyledi.

EN BÜYÜK DİPLOMA

Günümüz toplumunda birbirini dinleyen insanların çok azaldığını belirten Bakiler, "Çocuklar kendilerini dinleyen anne babayı bulabiliyor mu? Anne babalar sosyal medyadan, telefondan kafalarını kaldırıp çocuklarıyla göz teması kurup, kulaklarıyla çocuklarını dinleyebiliyorlar mı? Ne yazık ki yok. Ben sizden çocuklarınızın adına bir şey rica ediyorum; lütfen sosyal medyadan kafanızı kaldırın, çocuklarınıza kulak verin.Özgüvenin yüzde 70'i de 6 yaşına kadar kazanılır.Çocuklarınıza vereceğiniz en büyük diploma onları özgüvenli bireyler olarak yetiştirmektir. Bu diploma olmadan alacağı diğer diplomaların hiçbir anlamı yok" dedi.

ÇOCUKLARINIZI DİNLEYİN

Bornova Türk Kadınlar Birliği'nden İletişim Uzmanı Mine Pekmez ise "Çalışan anne babalar olarak akşam eve yorgun geliyoruz. Çocuklarımızı pek görmüyoruz. Orada size bir şey anlatmaya çalışıyor, günüyle ilgili bir şeyler paylaşıyor ama siz 'tamam', 'hı-hı' diye üzerinden geçince çocuğunuz 'annem babam beni önemsemiyor, benimle ilgilenmiyor' diye düşünüyor. Hatta 'zaten beni sevmiyorlar ki' fikrine bile kapılıyor. Bu nedenle çocuklarınızı dinleyin. Onları yönetmeye çalışmayın. Bu çağın çocukları yönetilmek istemiyor. Bu çağın çocukları rehberlik hizmeti almak istiyor. Sizler anne baba olarak ancak çocuklarınıza rehber olabilirsiniz" diye konuştu.

Panelin ardından katılımcılara "Ebeveyn Olarak Çocuğumu Anlama Yolları" konulu çevrim içi eğitim hediye edildi.

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