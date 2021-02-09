Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı
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Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı

09.02.2021 08:04 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:07
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı

ADANA'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 12 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 12 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirici metin, fotoğraf ve video paylaşan 12 kişiyi tespit etti. Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 maddesini ihlal ederek suç işleyen şüphelilerin yakalanması için ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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