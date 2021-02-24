Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
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Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın

24.02.2021 08:16 | Son Güncelleme: 24.02.2021 08:31
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın

Son dakika habere göre İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenledi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. 

SOSYAL MEDYADAN YAKAYI ELE VERDİLER

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede oturduğunu belirledi.

EVDEN SUİKAST İÇİN KULLANILAN TABANCA ÇIKTIYapılan operasyonda  İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede  11 kilogram metamfetamin,  2 hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.  F.M. ve F.M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın
Son dakika haberi | Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine  baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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