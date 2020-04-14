Sosyal medyadan top istedi, Başkan yerine getirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sosyal medyadan top istedi, Başkan yerine getirdi - Haberler
Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Sosyal medyadan top istedi, Başkan yerine getirdi

Bursa'da uzaktan eğitim sürecinin ardından 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm zamanını ev içinde geçirmekten sıkılan 11 yaşındaki Furkan, sosyal medya üzerinden Başkan Aktaş'a ulaşıp, top istedi.

14.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:10
Sosyal medyadan top istedi, Başkan yerine getirdi

Bursa'da uzaktan eğitim sürecinin ardından 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm zamanını ev içinde geçirmekten sıkılan 11 yaşındaki Furkan, sosyal medya üzerinden Başkan Aktaş'a ulaşıp, top istedi. Başkan Aktaş'ın talimatıyla Furkan ve 21 yaşındaki otizmli abisine top ve satranç takımı ulaştırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan 'Covid 19' salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da salgından ekonomik ve sosyal anlamda etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu günlük ortalama 8-10 bin vatandaşın çağrılarına yanıt verilirken, Başkan Alinur Aktaş da özellikle kendisine doğrudan ulaşan çocukların taleplerine kayıtsız kalmıyor. Bursa'nın Tahtakale Mahallesi'nde oturan Mithatpaşa Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Furkan Çetin de uzaktan eğitim süreci ve ardından 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı yüzünden evde iyice sıkılınca Başkan Alinur Aktaş'a ulaştı. Annesinin sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Aktaş'a mesaj atan Furkan, kendisi için futbol topu, 21 yaşındaki otizmli abisi Burak için de basketbol topu istedi. Küçük Furkan'ın bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Aktaş, Çetin kardeşlere istedikleri topları ve birer de satranç takımı gönderdi.

Başkan Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Çetin ailesini evinde ziyaret edip, Başkan Aktaş'ın gönderdiği hediyeleri Furkan ve abisi Burak'a verdi. Ziyarette küçük Burak'ı cep telefonu ile görüntülü arayan Başkan Aktaş, hem onlarla sohbet etti hem de bu süreci dışarıya çıkmadan evlerinde geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Furkan ve abisi Burak da gönderdiği hediyeler için Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Acun Ilıcalı: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey Final Four
Acun Ilıcalı: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey Final Four
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Saruhan Oluç Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Emrah Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Sosyal medyadan top istedi, Başkan yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:37:58. #1.14#
title