Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.P'nin adresine operasyon düzenledi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.