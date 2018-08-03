Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Sivas'ta, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütlü propagandası yapan kişi tutuklandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Z.K. (42), jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, terör örgütü propagandasını yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS