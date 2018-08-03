Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama
Sivas’ta, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütlü propagandası yapan kişi tutuklandı.
Sivas'ta, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütlü propagandası yapan kişi tutuklandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Z.K. (42), jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, terör örgütü propagandasını yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
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