Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Sivas'ta, sosyal medyadan terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Sivas'ta, sosyal medyadan terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla Mursal köyünde çobanlık yapan Z.K'yi (42) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçundan tutuklandı.

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