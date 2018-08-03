Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama
Sivas'ta, sosyal medyadan terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Sivas'ta, sosyal medyadan terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri TKP/ML ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla Mursal köyünde çobanlık yapan Z.K'yi (42) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçundan tutuklandı.