Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

08.10.2019 13:22

Adana'da silahlı terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen tutuksuz şüpheli H.P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü DHKP-C'nin, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi. İddianamede savunmasına da yer verilen şüpheli H.P. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Şüpheli H.P'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA