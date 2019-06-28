Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Kırşehir'de, sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen sanığa 1 yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.A. ve avukatı katıldı.

Savunması alınan Y.A, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın suç teşkil ettiğini bilmediğini, amacının PKK/KCK propagandası yapmak olmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyetinin mütalaasını aldığı Cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonunda bulunan delillerin terör propagandası içerdiğini vurgulayarak, hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Heyet, Y.A'yı "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, hükmün geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA