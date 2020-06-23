Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

- Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü üyeliğinden aranan toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

23.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:53

- Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

İZMİR - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü üyeliğinden aranan toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltı talimatı verilen 12 şüpheli şahsı, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan ise 4 şüpheli şahsı yakalamak için bu sabah İzmir il ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Kaynak: İHA

Manşet

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