Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü üyeliğinden aranan toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü üyeliğinden aranan toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltı talimatı verilen 12 şüpheli şahsı, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan ise 4 şüpheli şahsı yakalamak için bu sabah İzmir il ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA