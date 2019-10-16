Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

16.10.2019 12:38
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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