Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.