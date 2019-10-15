Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Samsun'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, H.P, V.Ü, H.Y, K.B. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.